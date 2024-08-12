شيعت ظهر اليوم، الاثنين، جثامين أم أردنية وطفليها إلى مثواهم الأخير على إثر حادث تعرضوا له وهم يغسلون سجادة داخل المنزل.

وشهدت هذا الحادث الأليم منطقة "وادي الحجر" بمحافظة الزرقاء، وكشفت التحقيقات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الواقعة التي راح ضحيتها الأم "نعمة شحدة أبو دامس" وابنها "عبد الرحمن مصطفى الأحمد" وابنتها "تالا مصطفى الأحمد".

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ونتج الماس الكهربائي من عطل مفاجئ أصاب "محرك" المياه الذي كانت تستخدمه الأم في غسل السجادة بالمنزل.

ونُقِل الضحايا إلى مستشفى، لكنهم فارقوا الحياة هناك، ولم ينج من الحادث سوى الابن مهند مصطفى الأحمد الذي يخضع حاليا للعلاج بالمستشفى.