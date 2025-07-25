ضوء أخضر للمتضررين من تغير المناخ بمقاضاة الدول الصناعية

أكد خبراء أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن تقديم التكييف القانوني، الذي يتيح للبلدان المتضررة من الانبعاثات الكربونية إقامة دعاوى قضائية ضد الدول المتسببة فيها، يفتح الطريق أمام حصول تلك البلدان على تعويضات؛ سواء مالية أو غيرها.

وأوضح الخبراء في القانون الدولي وشؤون البيئة أن الدول الصناعية ستجد نفسها، بموجب هذا القرار وتبعاته القادمة، تحت ضغط سياسي ومالي يؤدي إلى مفاوضات تُفضي إلى إقامة مشروعات تنموية وأخرى لحماية البيئة في الدول المتضررة من الانبعاثات، بتمويل من الدول المتسببة فيها.

وأشاروا في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن القرار سيدفع الدول الصناعية أيضًا إلى اتخاذ إجراءات احترازية بشأن مشروعاتها وصناعاتها، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت مؤخرًا، قرارًا تاريخيًا يمهد الطريق أمام الدول لرفع دعاوى قضائية على بعضها البعض بشأن تغير المناخ، بما في ذلك انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويرى خبير تغير المناخ والكوارث الطبيعية ومدير الحد من الكوارث في اليونسكو سابقًا، الدكتور بدوي رهبان، أن ما خرج من محكمة العدل الدولية غير ملزم للدول تلقائيًا بدفع التعويضات، ولكن ذلك يمهد الطريق قانونيا لإجراءات تتعلق بتقليل الانبعاثات بالدرجة الأولى.

وأوضح بدوي رهبان في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه لا يمكن ترجمة رأي المحكمة بأنه يشكل أمرًا تنفيذيًا يفرض على دول متسببة في تغير المناخ وتبعاته، بأن تتعرض للمقاضاة.

وتابع: "الأمم المتحدة عندما طالبت محكمة العدل الدولية إعطاء هذا الرأي منذ عامين ونصف، وصفته بأنه طلب رأي استشاري، ولكن هذا الرأي اليوم يحمل ثقلًا قانونيًا وسياسيًا ولن تتمكن أي دولة صناعية مهما كانت قوتها أن تتجاهله".

وبحسب رهبان فإن رأي المحكمة يخلص في التأكيد بشكل غير مباشر أن البلدان التي تنتهك في المستقبل التزاماتها القانونية المتعلقة بالمناخ ترتكب فعلًا غير مشروع دوليًا، وأنه قد يطلب منها دفع تعويضات للبلدان المتضررة في المستقبل.

وذكر رهبان أنه يتعين بعد اليوم على الدول الصناعية الكبرى المتسببة بشكل رئيسي في انبعاثات الغازات الدفيئة أن تدرك من الآن وصاعدًا أن أمامها أداة دولية، وأن البلدان التي تضررت أصبح لديها ضوء أخضر بإقامة دعاوى قضائية في المستقبل القريب.

أخبار ذات علاقة تغير المناخ يضاعف الوفيات خلال موجات الحر

بدوره، أفاد عضو البرلمان العالمي للمناخ، الدكتور وفيق نصير، أن هذا القرار تاريخي ويمثل نقطة تحول قانونية وسياسية، ومن الممكن أن يفتح الطريق لإقامة دعاوى قضائية وتشديد الالتزامات التشريعية والتنظيمية في المستقبل في هذا المجال للدول المتضررة.

وأوضح نصير في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه غير ملزم قانونًا حتى الآن، حيث من الممكن أن تقيم دول دعاوى ضد بلدان بسبب انبعاثات تسببت في أضرار مناخية، وتربح هذه الدعاوى قضائيًا ولكن لا تحصل على أموال كتعويضات على أثر ذلك.

وأكد أنه بالرغم من أن القرار استشاري، فإنه يعد أداة قوية، مشيرًا إلى أن الإلزام مرهون بإثبات الضرر والمسؤولية.

واستطرد بالقول إن الدول الصناعية ستجد نفسها بهذا القرار وتبعاته القادمة أمام ضغط سياسي ومالي ينتج عنه مفاوضات تذهب إلى إقامة مشروعات تنموية وأخرى لحماية البيئة في الدول المتضررة من الانبعاثات عبر الدول المتسببة فيها.

وأردف: "سيجعل الدول الصناعية أيضًا تقوم بإجراءات احترازية لمشروعاتها وصناعاتها، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة".

فيما يؤكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور مجيد بودن، أن محكمة العدل الدولية تشدد بقرارها الذي جاء بالإجماع على أن المسؤولية البيئية والمحافظة عليها وعدم المساس بالمناخ وعدم تدهور وضعيته هي واجب كل دولة في العالم.

وأوضح بودن في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذا القرار إن كان رأيًا استشاريًا، فإنه يؤسس لفقه قضاء القانون الدولي، وهو ملزم بصفة أن الدول التي تتصرف في مجال المناخ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا القرار كأساس يجب احترامه.

ولفت بودن إلى أن هذا القرار له شمولية بالنسبة لكل دول العالم وعليها أن تحترمه، وإلا فإن محكمة العدل الدولية إذا تقدمت لها قضية على أساس هذا الرأي الاستشاري فإنها ستحكم تطبيقا لقرارها، وبالتالي هنا تتضح القيمة الإلزامية لهذا الرأي الاستشاري.

أخبار ذات علاقة "ماموث".. أكبر محطة في العالم لامتصاص الكربون من الجو

وتابع بأن التعامل هنا يؤكد أن العلاقة السببية بين الضرر والتعويض واضحة بالنسبة لمحكمة العدل الدولية وليس فيها جدال كبير.

وأشار إلى أن ذلك يرسم فقه القضاء دوليًا فيما يخص المناخ الذي يعتبر حقًا من حقوق الإنسان وحقًا من حقوق الدول للمحافظة على حياة نقية وصحية لشعوبها ولكل فرد في شعبها ولكافة شعوب العالم.

وبين بودن أن كل الدول الآن يمكنها التقدم بقضايا إلى محكمة العدل الدولية في هذا المجال وتطالب البلدان التي تلوث بالكف عن ذلك وكذلك التعويض عما حدث لها من ضرر وما يحدث لها من أضرار.

واعتبر أن هذا الرأي الاستشاري مهم جدًا وتاريخي ويوسع تطبيق القانون الدولي ويعطي كذلك إشارة إلى أن محكمة العدل الدولية تحافظ على أن القانون الدولي الذي هو أساس تنظيم وسير العلاقات الدولية وكذلك حق الدول في القيام بتحديد المسؤوليات لإيقاف تلك الأضرار والتعويض عنها.