فيلم رعب.. مغنية تونسية تتعرض لحادث "مريب" في فرنسا (فيديو)

نشرت المغنية الفرنسية من أصول تونسية وجدان شعيب (20 عاماً) مقطع فيديو "مريب"، أثار تفاعلًا غير مسبوق على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، تعرضت وجدان لحادثة "غريبة" من نوعها أثناء قيادة سيارتها في أحد الشوارع الفرنسية في ساعات الليل، إذ فوجئت برجل يحمل ملامح "غريبة" يقفز على مقدمة سيارتها ويتشبث بها، لتصاب بحالة من الذعر.

وسارعت وجدان لتوثيق اللحظة المرعبة من خلال هاتفها الخاص، إذ اتضح من خلال المقطع أنها صرخت بشكل هستيري، بينما رجفت يداها.

وكتبت وجدان التي شاركت الفيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "حدث شيء جنوني ومخيف، لا تخرجوا في الليل".

هوية المقتحم

وبعد ساعات من انشار فيديو وجدان، خرج أحد الأشخاص إلى جانب الرجل الذي اعترض طريق سيارة وجدان، وقال معلقا: "إنه لطيف يا وجدان، لا تقلقي، فقد كان يرغب فقط في الحصول على بعض المال لشراء السجائر".

وقال رواد مواقع التواصل، إن المقتحم يعاني من اضطراب عقلي، وأنه معروف في المنطقة، ويحاول مرارا طلب المال من المارة.

ويذكر أن وجدان شعيب تنحدر من أسرة مهاجرة، ونشأت في عائلة تهتم بالفن الموسيقى، إذ كان والدها مغنيا وعازفا.

ومنذ صغرها، كانت وجدان تشارك والدها الغناء وتحلم بالوقوف على المسرح والغناء أمام الجماهير، وبدأت بتحقيق جزء من حلمها عندما أنشأت حساباً على "إنستغرام"، وجذبت آلاف المتابعين.

وسجلت وجدان لاحقا أغنية بعنوان "أنيسة"، وشاركتها عبر "تيك توك"، حيث أطلقت تحديًا يدعو المتابعين لتقليد حركاتها الراقصة، ولاق استحسانًا لتصل مشاركاته إلى نحو المليون.