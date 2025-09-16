لحظات درامية لإنقاذ شاب من محاولة انتحار في جبل لبنان (فيديو)

أثار مقطع مرئي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، يوثق لحظات إنقاذ شاب من محاولة انتحار، تفاعلًا واسعًا بين الجمهور ورواد المنصات، إذ ظهر فيه تدخل أمني ناجح حال دون سقوط الشاب من أعلى مبنى سكني في منطقة "عالية" التابعة لمحافظة جبل لبنان.

ووثق المقطع، الذي لم تتجاوز مدته بضع ثوانٍ، اللحظة الحاسمة التي أمسك فيها أحد أفراد قوى الأمن بالشاب من سطح البناية، وسط صيحات متداخلة من الحضور الذين شهدوا الواقعة في مكانها، في مشهد اتسم بالصدمة، ثم أعقبه تصفيق وصفارات فرح إثر نجاح عملية الإنقاذ.

ولفت الأنظار في نهاية المقطع ظهور أحد الأشخاص وهو يلوّح بيده، في إشارة رمزية إلى إتمام مهمة الإنقاذ بنجاح، ما يدل من سياق الفيديو على أن الشاب كان يحاول الانتحار منذ وقت قصير، قبل أن يبادر المتواجدون إلى محاولة تهدئته والسيطرة عليه نفسيًا، حتى تمكن أحد عناصر الأمن، بمساعدة بعض الحاضرين، من الإمساك به وتثبيته قبل السقوط.

وقد أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة شهدتها منطقة الأشرفية في العاصمة بيروت في 5 مايو/أيار الماضي، حين أقدمت خادمة إثيوبية على الانتحار بإلقاء نفسها من مبنى سكني مرتفع، برغم محاولات عناصر الإنقاذ الذين تدلوا بالحبال من سطح المبنى لإنقاذها، لكنها أصرت على القفز فسقطت قتيلة.

وتأتي هذه الوقائع لتسلط الضوء مجددًا على تصاعد محاولات الانتحار في لبنان، ما يدل على الحاجة الملحّة والماسة إلى تعزيز أدوات الدعم النفسي والتدخل السريع، ودور الجهات الأمنية والمجتمعية في التعامل الإنساني مع مثل هذه الأزمات.