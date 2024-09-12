مصر.. نقابة الممثلين تقاضي شركة إنتاج شهيرة وتحذر أخرى‎

أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر برئاسة الفنان أشرف زكي مقاضاة شركة "كلاكيت ثري" للإنتاج الفني، ويمثلها المنتج سمير عبد الباسط.

وحذرت النقابة أعضاءها من التعامل مع الشركة المذكورة سالفا، وذلك في بيان صحفي جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية التنبيه على أعضاء النقابة بعدم التعامل مع شركة كلاكيت ثرى، ويمثلها المنتج سمير عبد الباسط".

وأضاف البيان: "وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ لمعالي المستشار النائب العام".

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وفي السياق ذاته هددت "الممثلين" المصريين بوقف التعامل مع المنتج الشهير أحمد السبكي، حال تعاقده مع التيك توكر شاكر على تقديم عمل فني جديد، وذلك لخلافه قرارات النقابة، وتجاهله تصريحات أشرف زكي الذي توعد كل من يتعاقد مع البلوجرز والتيك توكر في أعمال فنية.

وكان أشرف زكي أعلن أنه لن يتم مشاركة البلوغرز ومشاهير مواقع التواصل في أعمال فنية، مشيرا إلى أن أعضاء النقابة أولى بهذه الأدوار.