امرأة صينية تخسر مدخراتها بسبب خدعة "إزالة التجاعيد"

فقدت امرأة صينية جميع مدخراتها بما في ذلك أموال دراسة حفيدها، بعدما خضعت لعلاج تجميلي لإزالة التجاعيد، بناءً على وعود غريبة مرتبطة بالحظ والخيانة الزوجية.

وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، بدأت القصة عندما اصطحبها صاحب مركز علاجي في مجمعها السكني إلى عيادة تجميل محلية.

وهناك، أخبرها الطبيب أن التجاعيد الكثيرة في وجهها قد تجلب لها "سوء الحظ"، بل وادعى أن التجاعيد حول عينيها دليل على أن زوجها يخونها، وأن إزالة تلك الخطوط قد تُعيد له الولاء.

كما أوهمها بأن التخلص من التجاعيد بين الحاجبين سيُجلب الحظ لأبنائها.

وبينما كانت تحت تأثير الخوف، صادر موظفو العيادة هاتفها، وأجبروها على الدفع الإلكتروني لما مجموعه 8600 دولار.

ولاحقًا، بدأت السيدة، البالغة من العمر 58 عامًا، تعاني من صداع وغثيان، كما فقدت القدرة على فتح فمها بشكل طبيعي.

وتبيّن لاحقًا أنها خضعت لعشر إجراءات تجميلية في جلسة واحدة باستخدام حشو حمض الهيالورونيك.

وحين طالبت ابنتها باسترداد الأموال، رفضت العيادة وأحالتها إلى القضاء، وسط اتهامات بالاحتيال.