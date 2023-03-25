مسلسل "دفعة لندن" يثير جدلا واتهامات بالإساءة للعراقيين

أثار مسلسل "دفعة لندن" الذي بدأ عرضه أول أيام شهر رمضان المبارك، جدلا واسعا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض أولى حلقات العمل الذي يتناول حياة مجموعة طلبة عرب التحقوا بجامعة في لندن مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وتعرَض العمل لانتقادات لاذعة من مدونين بسبب ما جاء في الحلقة من أحداث اعتبرها البعض لاسيما العراقيون أنها "أحداث غير حقيقية وتزوير للواقع وتتضمن إساءة مباشرة للعراقيين".

واحتج العراقيون على بعض المشاهد واتهموا القائمين على العمل بالإساءة لهم من خلال هذه المشاهد، ومنها مشهد أظهر شابة عراقية تعمل خادمة لدى طالبات خليجيات في لندن وتُتهم بالسرقة.