كشفت السلطات المصرية ملابسات فيديو صورته فتاة لمشاجرة داخل محطة وقود، قام على إثرها شخص يقود سيارة "ملاكي" بدهس عدد من المواطنين، وأكدت أن قائد السيارة ضابط شرطة؛ ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بتصوير مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالاصطدام بأحد الأشخاص خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود وزعمها بكون أحد أطرافها ضابط شرطة".

وأشارت إلى أنه بالفحص تبين أن "حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص، وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، قام على إثرها ذلك الشخص بالاستعانة بعدد من أصدقائه والتعدي على العاملين بالمحطة؛ ما أسفر عن إصابة 3 منهم، ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة".

وأضافت: "تم ضبط اثنين من مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة في الواقعة، وجار ضبط باقي المتهمين، كما تم ضبط القائمة على تصوير مقطع الفيديو لادعاءاتها الكاذبة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية".