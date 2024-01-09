حادثة "ريان المغربي" تتكرر في الأردن
على غرار حادثة الطفل "ريان" في المغرب، توفي شاب أردني بعد سقوطه بحفرة عميقة في محافظة الزرقاء شرق العاصمة عمان.
ووفق بيان صادر عن مديرية الأمن العام، فإن كوادر الدفاع المدني تمكنت من انتشال الشاب الثلاثيني الذي سقط في حفرة عمقها 27 مترا وبقطر لا يتجاوز 100 سم، بعد 24 ساعة عمل متواصل.
ونقل البيان عن مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد محمد خريسات قوله، إنه بسبب عمق وضيق الحفرة تم استدعاء فريق البحث والإنقاذ الدولي للتعامل مع الحادثة، والذي وصل إلى الموقع بشكل فوري، وقام بالوصول للشخص داخل الحفرة باستخدام أسطوانات الأكسجين الخاصة، إلا أن الشخص كان قد فارق الحياة.
وأضاف خريسات أنه على إثر ذلك تم الاستعانة بآليات حفر ثقيلة والنزول بمحاذاة الجثة من مكان قريب بعد أن تم تأمينها خوفاً من سقوط الأنقاض والأتربة عليه.
وتابع أنه "بعد مرور 24 ساعة تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء الجثة إلى الطب الشرعي ليصار إلى استكمال الإجراءات".
ورغم فارق العمر، إلا أن هذه الحادثة تذكر بمأساة الطفل المغربي ريان أورام الذي توفي في شباط/فبراير من العام 2020 بعد 5 أيام من سقوطه ببئر عمقه 32 مترا، في واقعة أثارت تعاطفا شعبيا على مستوى دول العالم.