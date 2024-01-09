حادثة "ريان المغربي" تتكرر في الأردن

على غرار حادثة الطفل "ريان" في المغرب، توفي شاب أردني بعد سقوطه بحفرة عميقة في محافظة الزرقاء شرق العاصمة عمان.

ووفق بيان صادر عن مديرية الأمن العام، فإن كوادر الدفاع المدني تمكنت من انتشال الشاب الثلاثيني الذي سقط في حفرة عمقها 27 مترا وبقطر لا يتجاوز 100 سم، بعد 24 ساعة عمل متواصل.

ونقل البيان عن مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد محمد خريسات قوله، إنه بسبب عمق وضيق الحفرة تم استدعاء فريق البحث والإنقاذ الدولي للتعامل مع الحادثة، والذي وصل إلى الموقع بشكل فوري، وقام بالوصول للشخص داخل الحفرة باستخدام أسطوانات الأكسجين الخاصة، إلا أن الشخص كان قد فارق الحياة.