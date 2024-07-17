حالة من الحزن أصابت صنّاع الفن بعد الوفاة المفاجئة للسيناريست المصري شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشريف بدر الدين الذي لم يكمل عامه الخامس والأربعين، أحد الكتاب البارزين، الذين اشتهروا بتعريب الأعمال الأجنبية، وحقق بهذه النوعية نجاحًا كبيرًا من خلال عدة أعمال من بينها: مسلسل "هبة رجل الغراب" بأجزائه الأربعة.

نشأ بدر الدين في قرية ريفية تابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية -إحدى محافظات الدلتا في مصر- وتخرج في كلية التجارة بجامعة الزقازيق، إلا أن عشقه للفن جعله يلتحق بالمعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وتخرج فيه، ليشارك بعدها في كتابة العديد من الأعمال بدأها بمسلسل الأطفال "عالم سمسم" الذي عرض العام 2002.

شارك السيناريست الراحل في كتابة سيت كوم "تامر وشوقية" بطولة أحمد الفيشاوي ومي كساب العام 2006، وأيضًا مسلسل الكرتون "بسنت ودياسطي" الجزء الأول العام 2008، والثاني العام 2010 من بطولة حنان ترك، وصلاح عبد الله.

وبرز اسم شريف ككاتب سيناريو مميز، ليتم اختياره لتقديم مسلسل "هبة رجل الغراب" المأخوذ عن فورمات أجنبي، وحقق بأجزائه الأربعة نجاحًا كبيرًا، كذلك مسلسل "طلعت روحي"، ليقدم بعدها العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وتعرض شريف بدر الدين لصدمة هي الأقوى في حياته، بوفاة حبيبته وزوجته وأم بناته، في العام 2018، عقب ولادتها لابنتهما الصغرى، حيث حدثت لها مضاعفات بعد الولادة وتوفيت، ليدخل بعدها في حالة من الحزن يشهد عليها جميع أصدقائه.

ولم يترك مناسبة إلا وكتب عنها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفترة الأخيرة في حياته، وكأنه كان يشعر أنه ذاهب إليها، حيث إنه، في أكثر من منشور، تمنى الموت ليلتقي بها.

فيما أكد العديد من أصدقاء شريف أن الموت جاء نتيجة حزنه الشديد على زوجته، فرغم مرور 6 سنوات على وفاتها إلا أن الحزن عليها لم يفارقه.