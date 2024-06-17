نقيب المهن التمثيلية يعلق على مشاركة ممثل مصري في مسلسل إسرائيلي
علق نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، لوسائل إعلام محلية، على مشاركة ممثل مصري في بطولة مسلسل إسرائيلي، بأنه لا يعرف هذا الممثل وهو غير مقيد بالنقابة، ولا تربطه به علاقة نهائيا، على حد قوله.
وتأتي تصريحات زكي، بعد الجدل الذي أثاره خبر تأدية الممثل المصري مايكل إسكندر لدور البطولة في المسلسل الإسرائيلي "بيت داوود".
ويهدف المسلسل، الذي بدأ إنتاجه في اليونان، إلى سرد قصة صعود النبي داوود عليه السلام، على خلفية تراجع شاؤول الذي يقع ضحية كبريائه.
وكتب إسكندر الذي يجسد دور الملك داوود في المسلسل، عبر حسابه في "إنستغرام"، الجمعة: "هذه أروع تجربة في حياتي.. لا أستطيع وصف مشاعري بالكلمات".
وكانت قد بينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسكندر سيقوم بدور النبي داوود، إلى جانب عدد من الممثلين العرب الإسرائيليين، من بينهم علي سليمان وأشرف برهوم، اللذان سيلعبان على التوالي دور الملك شاول ودوغ، كما تلعب يالي توبول مرجاليت، حفيدة حاييم توبول، دور البطولة في المسلسل، وتلعب دور ميراف إحدى بنات شاؤول.
ويشارك في المسلسل أيضا الممثل الإسرائيلي الأمريكي عوديد فهر، ويلعب دور مستشار شاؤول أفنير، والممثل إيتان كاي الذي يلعب دور جوناثان، والممثل العربي الإسرائيلي أشرف برهوم الذي يلعب دور دويج ريدمان.
المسلسل من إنتاج شركة Wonder المتخصصة في المحتوى المسيحي، والمملوكة جزئيا للمخرج الأمريكي دالاس جينكينز، المسؤول عن المسلسل التلفزيوني The Chosen الذي تناول حياة المسيح.