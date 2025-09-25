ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من صفقة

6 مصابين بحريق سببه شاحن هاتف في طوكيو (فيديو)

تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز

أصيب ستة أشخاص بحروق واختناق بالدخان إثر حريق اندلع في شقة بالطابق الثاني من مبنى مكون من خمسة طوابق في حي سوغينامي بطوكيو، صباح الخميس.

وأفادت الشرطة وقناة NTV بأن الحريق نشب حوالي الساعة الثانية فجرًا أثناء شحن هاتف ذكي باستخدام شاحن بطارية.

وقالت إحدى المصابات: "كنت نائمة أثناء شحن هاتفي، وفجأة سمعت صوت انفجار ورأيت ألسنة اللهب تتصاعد".

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما شاركت 29 سيارة إطفاء في إخماد الحريق الذي استغرق نحو ساعتين.

ويقع المبنى السكني على بُعد نحو 200 متر شرق محطة مينامي-أساغايا على خط مترو طوكيو مارونوتشي.

