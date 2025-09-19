"سيلفي ملكي" إسباني بين معابد الفراعنة في "الأقصر" المصرية (فيديو وصور)

واصل العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيزيا، اليوم الجمعة، جولتهما في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، حيث زارا أبرز معالمها الأثرية التي تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة. بحسب "د ب ا".

وتجول الملك والملكة داخل معابد ومقابر ملوك طيبة، عاصمة مصر القديمة، مستمعين لشرح موسع عن تاريخ الفراعنة وحكايات ملوكها العظام الذين شيدوا حضارة خالدة.

أخبار ذات علاقة مصر.. إحباط محاولة تنقيب عن الآثار عبر حفر أنفاق في الأقصر

وشهد معبد الدير البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت غرب الأقصر، لحظة لافتة حين حرص فيليبي وليتيزيا على التقاط "سيلفي ملكي" وسط الجداريات والتماثيل، في مشهد يعكس انبهارهما بجمال المعمار الفريد.

يُذكر أن مشروع إنارة المعبد كان قد ساهم في تنفيذه خبراء إسبان، ما أضفى على الزيارة طابعًا خاصًا.

وقد لاقت الزيارة ترحيبًا واسعًا من مسؤولي المدينة، وفي مقدمتهم محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، إلى جانب ممثلين عن القطاع السياحي والبرلمان، مؤكدين أن الزيارة الملكية سيكون لها أثر إيجابي كبير على تنشيط السياحة الثقافية، خاصة وأن الأقصر تُعد واحدة من أهم العواصم السياحية في العالم.

أخبار ذات علاقة تعود لعصر الدولة الحديثة.. اكتشاف 3 مقابر جديدة في الأقصر

وتأتي هذه الجولة بعد أن أقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي مأدبة عشاء على شرف الملك فيليبي والملكة ليتيزيا مساء الأربعاء بمنطقة الأهرامات، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل الإسباني إلى مصر.