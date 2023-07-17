صور "مضحكة" تجمع مارك زوكربرغ وإيلون ماسك على الشاطئ.. والأخير يتفاعل

وتفاعل "ماسك" مع المنشور المتداول على نطاق واسع، الذي حصد 7 ملايين مشاهدة، وذلك بوضع رمز تعبيري ضاحك على التغريدة، التي تم التعليق عليها بـ"النهاية الجيدة" مع رمز تعبيري على شكل قلب حب.

وكان "ماسك" قد دعا "زوكربيرغ" للمواجهة في قتال القفص، بينما ردَّ الأخير بالموافقة، وطالبه بإرسال مكان القتال.

وكان زوكربيرغ قد أطلق تطبيق "ثريدز" كمنافس لـ"تويتر"، حيث اتهمه ماسك "بالاختلاس غير القانوني للأسرار التجارية لتويتر، والملكية الفكرية".