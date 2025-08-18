شرطة دبي تحبط سرقة ماسة نادرة بقيمة 25 مليون دولار (فيديو)

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي جريمة سرقة ماسة وردية نادرة جدا على مستوى العالم، تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أميركي، بحسب ما أعلنت السلطات في الإمارات الاثنين.

وأوضحت شرطة دبي أن العصابة، المكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، خططت للعملية لأكثر من عام، وكانت تستعد لشحن الماسة بعد النجاح في سرقتها إلى دولة آسيوية.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو للشرطة أكّدت فيه إلقاء القبض على السارقين في أقل من 8 ساعات، ثم إعادة الماسة إلى صاحبها.

وشرح فيديو الشرطة أن تاجر الماس جلب الماسة الوردية من دولة أوروبية إلى دبي لبيعها في محل المجوهرات الخاص به، فيما كان أفراد العصابة يُتابعون وصولها، ثم عملوا على إقناعه بأنهم يتواصلون معه كوسطاء لرجل ثري.

وتحمل الماسة شهادة نقاوة من أهم المعاهد العالمية التخصصية في فحص واعتماد الألماس، ونسبة إمكانية الحصول على واحدة بنفس المواصفات لا تتجاوز 0,01 بالمئة، وفق شرطة دبي.

وشرح الفيديو كيف لجأت العصابة إلى كافة الطرق لإقناع التاجر بإخراج الماسة من محلّه، من ترتيب مواعيد معه في أفخم الفنادق، إلى الظهور بسيارات فارهة استأجرها عناصرها، وصولا إلى جلب خبير عالمي شهير في عالم الألماس للتحقق من نوعيتها.

وتمكنت العصابة في النهاية من خداع التاجر، الذي أحضر الماسة إلى فيلا بدعوى عرضها على الرجل الثري لشرائها، لكنهم انتهزوا الفرصة للاستيلاء عليها، ثم لاذوا بالفرار.