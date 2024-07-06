حريق ضخم يلتهم محال تجارية في صنعاء اليمنية (فيديو)

اندلع حريق واسع في سوق بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أمس الجمعة، والتهم عدة محال تجارية، ما تسبب في وقوع خسائر مادية، دون سقوط ضحايا.

وقالت مصادر محلية في صنعاء، لـ"إرم نيوز"، إن حريقًا اندلع في محل تجاري لبيع المفروشات في سوق "شميلة" الشعبي جنوبي صنعاء، قبل أن يمتد إلى محلات أخرى مجاورة؛ بسبب تأخر وصول فرق الدفاع المدني.

وأفادت المصادر أن الحريق التهم 4 محال تجارية ومستودعين لتخزين البضائع، وسط محاولات فردية من المواطنين لإخماد النيران بصهاريج المياه المستأجرة ومنع اندلاعها.

وأكدت المصادر، أن فرق الدفاع المدني وصلت في وقت متأخر، وواجهت صعوبة في الوصول إلى موقع الحريق، في الشوارع الضيقة وازدحام المركبات والمواطنين، قبل أن تتمكن من السيطرة على النيران لاحقًا.

بالله عليكم سوق مثل سوق شميلة من اكبر الأسواق في صنعاء لا يتوفر لديه اي طفايه حريق او خراطيم ماء او اي ادوات السلامة طبعا هذا رابع حريق في هذا السوق ! للعلم العشوائيات الموجوده بالسوق سببها شميله نفسه الناس تشتي تعمل هناجر وهو رافض هو والحراس حق السوق يعجبه الزغاطيط والبهذله هذه . Posted by ‎عبدالرحمن الشعوري‎ on Friday, July 5, 2024

وشهد سوق "شميلة" خلال السنوات القليلة الماضية 4 حرائق، أغلبها بسبب تماس كهربائي، وسط انتشار عمليات الربط الكهربائي من محطات التيار التجارية التي تستخدم منذ اندلاع الحرب كبديلة للكهرباء بطريقة عشوائية وغير نظامية.