وثائق "سرية" للجيش الصيني تباع بأقل من دولار

كشفت السلطات الصينية، أن رجلا اشترى كتبا من مركز لإعادة التدوير تبين أنها تحوي معلومات عسكرية سرية، بأقل من دولار.

وقالت وزارة أمن الدولة في البلاد، إن متقاعدا يدعى تشانغ، اشترى كتبا من محل تجميع لإعادة التدوير عند مدخل أحد المنازل، ودفع ستة يوانات (0.8 دولار أمريكي)، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وذكر الموقع أن الرجل اكتشف أن الكتب موسومة بختم "سري" وهو ما دفعه إلى الاتصال بالوزارة وتسليم الكتب.

وحققت الوزارة مع البائع لتكتشف أن من باع الكتب موظفَين في وحدة عسكرية "لي وجيو"، وكان لديهما إمكانية الوصول إلى البيانات السرية.