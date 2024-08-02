توفي الكاتب والسيناريست السوري الفلسطيني، حسن سامي يوسف، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد مسيرة بارزة في عالم الفن، بينها عدد من أشهر المسلسلات.

وتعد مسلسلات "الندم"، و"الانتظار"، و"الغفران"، و "زمن العار"، من أشهر المسلسلات التلفزيونية التي كتبها بجانب مسلسلات وأفلام وروايات أخرى.

والكاتب الراحل من مواليد فلسطين، عام 1945، ولجأت عائلته إلى لبنان، ومن ثم سوريا بعد عام 1948، واستقرت هناك، وأكمل هو دراسته وحياته في دمشق.

درس الراحل، السيناريو في المعهد العالي للسينما في موسكو، قبل أن يعود إلى دمشق في ستينيات القرن الماضي، ويبدأ مسيرته الفنية كاتبًا وممثلًا.

وعمل يوسف ممثلًا في المسرح، وأسهم في تشكيل فرقة المسرح الوطني الفلسطيني التي قدّمت عروضًا كثيرة في سوريا والعالم العربي.

كتب للتلفزيون مسلسلات: شجرة النارنج، الشقيقات، نساء صغيرات، أسرار المدينة، أيامنا الحلوة، قبل الغروب، قلب دافئ، حكاية خريف، رجال ونساء، الانتظار، الغفران، زمن العار، السراب، الندم، فوضى.

كما كتب عددًا من الأفلام السينمائية، وهي: قتل عن طريق التسلسل، الاتجاه المعاكس، غابة الذئاب، يوم في حياة طفل، بوابة الجنة.

وبجانب أعماله الفنية تلك، للكاتب الراحل عدد من الإصدارات الروائية، وبينها: الفلسطيني، والزورق، ورسالة إلى فاطمة، وبوابة الجنة، وفتاة القمر، وعتبة الألم، وعلى رصيف العمر.