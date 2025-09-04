رضيعة تبتلع قطعة مخدرات سقطت من والدها.. وهذا ما حدث

أصيبت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر بغيبوبة إثر تناولها قطعة من مخدر الحشيش، سقطت من والدها داخل المنزل بمحافظة الجيزة.

وأفادت التحقيقات الأمنية لوزارة الداخلية المصرية بأن الطفلة كانت تلهو على الأرض داخل المنزل، وعثرت أثناء ذلك على قطعة من مخدر الحشيش ملقاة، فتناولت المادة المخدرة في غياب والديها.

وأضافت التحقيقات أن الطفلة أصيبت بحالة إعياء شديدة، قبل أن تدخل في غيبوبة وفقدان للوعي، ونُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط والد الطفلة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حياله. وعُرض على النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق، قبل أن تأمر بحبسه لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، مع عرض الطفلة على الطب الشرعي.

وأثارت الواقعة موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، حيث اتهم كثيرون والد الطفلة بالإهمال، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة بحقه حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

وفي هذا السياق، قال المحامي أحمد مهران إن العقوبة المتوقعة لوالد الطفلة قد تصل إلى السجن لمدة عامين، على خلفية اتهامه بالإهمال، وتعريض حياة الطفل للخطر.

وأوضح أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل تنص على أنه يزداد الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا ارتكبها بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو من المسؤول عن رعايته وتربيته، أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا لدى من تقدم ذكرهم.