خبراء يكشفون الوقت الأفضل للاستحمام

تتعدد الغاية من الاستحمام بين النظافة الشخصية أو زيادة النشاط في الصباح أو الاستمتاع بنوم جيد في المساء، ووفق لأراغونا جوزيبي، الطبيب العام والمستشار الطبي في "Prescription Doctor"، فإن الأمر كله يرجع إلى التفضيل الشخصي، لكنه يعتقد أن "الاستحمام ليلاً يعد الأفضل للنظافة ولتعزيز النوم الجيد".

وينصح خبراء أن لا تتجاوز مدة الاستحمام عن 10 دقائق، بدرجة حرارة معتدلة. وأن يكون في فترة المساء بحسب جوزيبي الذي أكد أن الاستحمام في المساء هو أفضل وسيلة للاسترخاء، ويساعد على التخفيف من التوتر الناجم عن العمل أو التمارين الرياضية، وإزالة الأوساخ من النهار للمساعدة في الحصول على نوم أفضل ليلاً من خلال الشعور بالنظافة، والنعاس الذي يسببه استخدام الماء الساخن.

ويشير الطبيب جوزيبي أيضاً إلى أن عدم الاستحمام ليلاً قد يسبب مشاكل مثل جفاف الجلد وحب الشباب.

من جهتها أكدت طبيبة الجلد ساشا كور من "Beauty + Skin Clinic" أن أي غسول للوجه يمكن أن يحل هذه المشكلة دون الاستحمام، إضافة إلى أن الاستحمام في الصباح يمكن أن يساعد في تنشيط البشرة وتحفيز خلايا الدم، وتنظيف البشرة من الزيوت المتراكمة خلال الليل، وفق "ميرور".