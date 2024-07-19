قام لاعب الهوكي الأسترالي مات داوسون، بأمر غير مألوف للمشاركة في أولمبياد باريس بعدما فضل بتر جزء من أحد أصابعه لضمان جاهزيته لخوض دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، كانت مشاركة داوسون (30 عامًا)، الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في باريس، محل شك بعدما كسر إصبع البنصر في يده اليمنى مؤخرًا.

ومنحه الأطباء خيارًا إما ببتر عُقلة من الإصبع أو تركه يتعافى، وكان هناك خيار واحد فقط يضمن مشاركته في أولمبياد باريس.

وقال داوسون لشبكة "سفن نتورك" التلفزيونية الأسترالية "لم أستغرق الكثير من الوقت لاتخاذ القرار"، وأضاف: "اتخذت القرار ثم اتصلت بزوجتي وقالت 'لا أريدك أن تتخذ قراراً متسرعًا".

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وتابع: "ولكن أعتقد أنه كانت لديّ كل المعلومات التي احتجتها لاتخاذ قرار ليس فقط للعب في باريس ولكن مدى الحياة ومن أجل صحة أفضل".

وأظهرت "سفن نتورك" صورًا لداوسون وهو يرتدي واقيًا أسود على إصبعه.

وأثنى مدرب منتخب أستراليا للهوكي على شجاعة داوسون والتزامه، بينما اعترف بأنه ليس واثقًا مما إذا كان سيفعل الأمر نفسه.

وقال المدرب كولن باتش: "أفضل طريقة للتعافي مما حدث كان مجرد قطع طرف الإصبع؛ لذلك هذا ما قرر القيام به وذلك ليس شيئا يمكن للمدرب أن يقرره بدلًا من اللاعب".

وأضاف باتش: "من الواضح أن مات ملتزم حقًا باللعب في باريس ولست متأكدًا من أنني كنت سأفعل مثله ولكنه قام بأمر عظيم جدًا".

وتأمل أستراليا التي احتلت المركز الثاني خلف بلجيكا في طوكيو، أن تحقق نتيجة أفضل في باريس إذ تبدأ منافسات الهوكي يوم 27 يوليو تموز.