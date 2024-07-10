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عُمان.. تدهور ناقلة وقود يسبب حريقًا ضخمًا (فيديو)

عُمان.. تدهور ناقلة وقود يسبب حريقًا ضخمًا (فيديو)
إنقلاب ناقلة الوقودالمصدر: متداولة
قحطان العبوش
قحطان العبوش
10 يوليو 2024، 12:25 م

تسبب تدهور ناقلة وقود، في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير على إحدى الطرقات السريعة، وانتهى بوفاة السائق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادثة في ولاية بدبد بمحافظة الداخلية، ناقلة الوقود وقد شبت فيها النيران، بينما يكافح رجال الإطفاء لإخمادها.

وقالت إدارة الدفاع المدني والإسعاف في عُمان، إن فرق الإطفاء تعاملت مع حادث تدهور قاطرة ومقطورة واشتعالها (ناقلة وقود)، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق.

وأضافت في بيان لها أن الحادثة تسببت بوفاة سائق القاطرة والمقطورة، دون أن تذكر جنسيته.

وارتفع عدد الحرائق المسجلة في البلاد في الفترة الحالية التي تتزامن مع موسم الحر والحرائق.

سلطنة عمانحريقناقلة نفط

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