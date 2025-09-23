تايلور سويفت تعود للسينما قبل إصدار ألبومها الجديد

تستعد المغنية العالمية تايلور سويفت للعودة إلى دور السينما حول العالم قبل إصدار ألبومها الثاني عشر المرتقب بعنوان "حياة فتاة استعراضية"، المقرر طرحه في 3 أكتوبر المقبل.

وأعلنت تايلور أن إطلاق الألبوم سيترافق مع عرض سينمائي مدته 89 دقيقة، يتيح للجمهور مشاهدة الفيديو كليب الجديد لأغنيتها المنفردة "مصير أوف أوفيليا"، بالإضافة إلى لقطات حصرية من وراء الكواليس وتأملات الفنانة حول ألبومها الجديد وفيديوهات كلمات الأغاني، وفقًا لما ذكره موقع Bang Showbiz.

إلى جانب العرض السينمائي، ستطلق خدمة SiriusXM محطة إذاعية خاصة باسم "قناة تايلور 13" تبث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تعرض جميع أعمال الفنانة الموسيقية عبر مسيرتها الفنية، وستستمر حتى 19 أكتوبر. بعد إصدار الألبوم، ستبث القناة الألبوم كاملاً ودون انقطاع مرة كل ساعتين.

وأكد سكوت جرينشتاين، رئيس شركة SiriusXM ومدير المحتوى الرئيس، أن تايلور سويفت لا تهيمن فقط على عالم الموسيقى، بل على كل جوانب ثقافة البوب، مضيفًا: "يسعدنا أن نوفر لمشتركينا منصة للاحتفال بمعجبيهم وألبومهم الجديد من خلال قناة تايلور رقم 13".

وأوضح أن القناة توفر تجربة فريدة للتواصل مع موسيقاها والاحتفال بمسيرتها الغنية وألبومها الجديد بأسلوب SiriusXM الخاص.

من جهة أخرى، حطمت تايلور سويفت عدة أرقام قياسية، حيث أصبح ألبومها القادم أكثر الألبومات تحفظًا مسبقًا في تاريخ منصة Spotify، وفقًا لما أعلنته حسابات المنصة على "إنستغرام" و"إكس".

وفي تصريحات خلال بودكاست New Heights الذي يقدمه خطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي وشقيقه جيسون كيلسي، قالت سويفت: "هذا هو الرقم القياسي الذي لطالما رغبت في تحقيقه".

ولاقت أخبار إطلاق القناة ردود فعل واسعة من جمهورها على الإنترنت، حيث كتب أحد المستخدمين: "لقد حمّلتُ SiriusXM فقط من أجل تايلور سويفت"، بينما قال آخر: "استمعتُ إليه طوال اليوم!!!".