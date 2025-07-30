فيروس غامض يحرم أستراليا من ميدالية في سباق السباحة

حُرمت أستراليا من فرصة الفوز بميدالية في منافسات السباحة ضمن بطولة الألعاب المائية المقامة حاليًا في سنغافورة، وذلك بعدما اضطر سام شورت إلى الانسحاب من نهائي سباق 800 م للسباحة الحرة الأربعاء بسبب الإعياء والإرهاق.



وأفاد الفريق الأسترالي وفقًا لـ"فرانس برس"، بأن شورت الذي فاز بفضية 400 م حرة وتأهل إلى نهائي 800 م حرة كصاحب ثاني أسرع زمن، انسحب "بسبب مرض في الجهاز الهضمي".

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وأكد المنتخب الأسترالي عدم إصابة أي عضو آخر في الفريق، مضيفًا: في بيان أنه لم يحدد حتى الآن أين التقط شورت العدوى و"نواصل التحقيق في مصدره".

وأضاف: "سنواصل أيضًا مراقبة حالة سام، ونأمل أن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في سباق التتابع 4 مرات 200 متر".

وتعرض الفريق الأمريكي المشارك في مونديال سنغافورة أيضًا لتفشي التهاب معوي حاد تم اكتشافه خلال المعسكر التدريبي في تايلاند.

وقال المدير الإداري غريغ ميهان، إن المرض أثر على "الغالبية العظمى" من الفريق، فمنع بعضهم من التأدية بالشكل المناسب وأجبر آخرين على الانسحاب من بعض السباقات.

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وقالت غريتشن وولش إنها شعرت "بالضعف" قبل فوزها بنهائي سباق 100 متر فراشة الاثنين.

كما اشتكى الإيطالي نيكولو مارتينينغي من المرض قبل أن يحتل المركز الثاني في نهائي سباق 100 متر صدرًا للرجال.