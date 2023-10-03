مطعم بريطاني يكافح "الحيوانات الغازية‎" بتقديمها وجبات لمرتاديه

يستكشف أحد مطاعم لندن ما إذا كان تناول الأنواع "الغازية" من الحيوانات، مثل: السنجاب الرمادي، وجراد البحر الأمريكي، والبطباط الياباني، التي تغزو بعض البلاد وتجتاحها، يساهم بمكافحة انتشارها، وهي فكرة لا يزال العلماء يقاربونها بحذر.

وتكمن فكرة إدخال أنواع الحيوانات الغازية إلى وجبات مطعم "سيلو" الواقع شرق لندن، في "الترويج بشكل مبتكر للأنواع الضارة بالبيئة"، على ما يقول الطاهي دوغلاس ماكماستر الذي تؤكّد مؤسسته أنها تعتمد إستراتيجية "صفر نفايات".

ويشير عبر وكالة "فرانس برس" إلى أن السناجب التي تجتاح البلدات والقرى البريطانية، وجراد البحر الأمريكي الذي يتسبب بانقراض أنواع محلية منه، والبطباط الياباني، تشكل كلها "قوى مدمّرة"، لكنها "صالحة للأكل ولذيذة".

وهذه الأنواع هي من بين ما ذُكر في تقرير حديث لخبراء يعملون تحت رعاية الأمم المتحدة، أثار ما نشروه دعوات من متخصصين "للتحرّك" في مواجهة هذه "الآفة".

ويرغب ماكماستر بأن يتم "إضفاء طابع الشرعية" على سلسلة التوريد الخاصة بهذه الأنواع، وأن تصبح الأخيرة "مورِدًا مُتاحًا" للطهاة.

ويؤكد أن الفكرة ليست بـ"جعل هذه الأنواع شائعة، وأن يتسبب الطلب عليها بتوسعة انتشارها، لأن من شأن ذلك أن يكون أمرًا مروعًا". ويأمل في "إحداث توازن بالنظام البيئي، ثم التوقف عن تناولها بعد تحقيق هذا الهدف".