مطعم بريطاني يكافح "الحيوانات الغازية" بتقديمها وجبات لمرتاديه
يستكشف أحد مطاعم لندن ما إذا كان تناول الأنواع "الغازية" من الحيوانات، مثل: السنجاب الرمادي، وجراد البحر الأمريكي، والبطباط الياباني، التي تغزو بعض البلاد وتجتاحها، يساهم بمكافحة انتشارها، وهي فكرة لا يزال العلماء يقاربونها بحذر.
وتكمن فكرة إدخال أنواع الحيوانات الغازية إلى وجبات مطعم "سيلو" الواقع شرق لندن، في "الترويج بشكل مبتكر للأنواع الضارة بالبيئة"، على ما يقول الطاهي دوغلاس ماكماستر الذي تؤكّد مؤسسته أنها تعتمد إستراتيجية "صفر نفايات".
ويشير عبر وكالة "فرانس برس" إلى أن السناجب التي تجتاح البلدات والقرى البريطانية، وجراد البحر الأمريكي الذي يتسبب بانقراض أنواع محلية منه، والبطباط الياباني، تشكل كلها "قوى مدمّرة"، لكنها "صالحة للأكل ولذيذة".
وهذه الأنواع هي من بين ما ذُكر في تقرير حديث لخبراء يعملون تحت رعاية الأمم المتحدة، أثار ما نشروه دعوات من متخصصين "للتحرّك" في مواجهة هذه "الآفة".
ويرغب ماكماستر بأن يتم "إضفاء طابع الشرعية" على سلسلة التوريد الخاصة بهذه الأنواع، وأن تصبح الأخيرة "مورِدًا مُتاحًا" للطهاة.
ويؤكد أن الفكرة ليست بـ"جعل هذه الأنواع شائعة، وأن يتسبب الطلب عليها بتوسعة انتشارها، لأن من شأن ذلك أن يكون أمرًا مروعًا". ويأمل في "إحداث توازن بالنظام البيئي، ثم التوقف عن تناولها بعد تحقيق هذا الهدف".
خارج عن السيطرة
لكنّ الخبراء يخشون من أن يتسبب العلاج المقترح بتفاقم المشكلة.
وفي حديث إلى وكالة "فرانس برس"، يقول كريم واحد، وهو أستاذ فخري في علم الحشرات لدى جامعة ديربي: "لا أشجّع على تناول الأنواع الغازية".
فبالنسبة إلى جراد البحر الأمريكي الذي تم استيراده، في سبعينيات القرن الفائت، إلى المملكة المتحدة للاستهلاك البشري قبل أن تفلت وتتكاثر في عدد كبير من المجاري المائية على حساب جراد البحر ذي المخالب البيضاء، يشير "واحد" إلى وجود خطر من أن "يتعامل الناس بأنفسهم" معه، من خلال اصطياده واستهلاكه.
وتنقل الأنواع الغازية عدوى فطرية تسمّى "وباء جراد البحر" تُظهر الأنواع الأمريكية مناعة عليها، أما الحيوانات التي تأكل جراد البحر الأمريكي ومن بينها ثعالب الماء، وطائر البلشون، فليست كافية لوقف انتشارها.
وبات هذا النوع الغازي راهنا "خارجًا عن السيطرة"، على قول المتخصص، أما جراد البحر المحلي الذي يكون أصغر حجمًا، وانخفضت أعداده بنسبة 80% إلى 90%، فيواجه خطر الانقراض.
فكرة شائعة خاطئة
وفي مجرى مائي يتدفق في أحد متنزهات ديربي (وسط إنجلترا)، يتكاثر جراد البحر الأمريكي، وكان أحد الطلاب عثر، قبل 16 سنة، هناك على أوّل حيوان من هذا النوع، وخلال السنوات الخمس التي تلت، حلّت الأنواع الغازية مكان الأنواع المحلية بشكل كامل.
ولا تساهم إزالة الأكبر حجمًا من بينها في احتواء انتشارها، ويقول واحد "إنّ هذه الخطوة من شأنها فقط مساعدة صغار هذه الحيوانات على البقاء على قيد الحياة"، معتبرًا أن "اصطيادها لأكلها ليس حلًا للمشكلة".
والوضع أكثر دقة بالنسبة إلى البطباط الياباني الذي يشكل نبتة غازية قابلة للأكل أو يمكن استخدامها لإنتاج البيرة.
وتقول المتخصصة في هذه النبتة كارين بايكن، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "تناول البطباط الياباني قد يكون فكرة جيدة"، وأكدت أنّ الفكرة القائلة إن "هذه النبتة تسبب مشاكل لآكلها غير صحيحة"، داعيةً إلى تناول هذا النوع الغازي.
لكنها تشير من ناحية أخرى إلى وجود "مخاطر" في هذا الخصوص، لأن إزعاج النبتة يمكن أن يعزز من تكاثرها.
وتؤكد ضرورة إعداد أي مشروع مع متخصصين لديهم "معرفة عن النبتة"، مضيفةً: "ينبغي إنجاز الأمور بعناية".