بعد وعكة صحية لوالدتها.. سارة فرح تُعلن اعتزالها الفن نهائيا

في قرار مفاجئ، أعلنت الفنانة السورية سارة فرح، نجمة الموسم الثامن من برنامج "ستار أكاديمي"، اعتزالها الفن بشكل نهائي، واضعة بذلك حدًّا لمسيرة فنية امتدت لسنوات، عُرفت خلالها بصوتها الطربي القوي وأدائها الغنائي المميز.

وأكدت سارة أن مرض والدتها مثّل حدثًا مفصليًّا في حياتها ومسيرتها الفنية، موضحة أنه كان دافعًا قويًّا للوصول إلى اتخاذ قرار اعتزال الفن نهائيًّا وإعلانه للجمهور والمتابعين.

وجاء إعلان الاعتزال عبر مقطع مرئي نشرته سارة على خاصية القصص في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، كشفت فيه أن مرض والدتها الأخير كان الحدث المفصلي، الذي غيّر مجرى حياتها، وأوضحت أن تعرض والدتها لوعكة صحية قبل نحو ثلاثة أشهر شكّل انهيارًا نفسيًّا كبيرًا لها، نتيجة الارتباط العاطفي العميق الذي يجمعها بها.

وأشارت سارة إلى أن السنوات الست الأخيرة كانت مليئة بالإحباط، مؤكدة أنها فقدت الشغف تدريجيًّا، حتى باتت تشعر أن حلمها الفني والإنساني قد انتهى، على حد تعبيرها.

وفي لحظة مؤثرة غلبتها فيها دموعها، قالت إنها لا تشعر بالندم على قرار الاعتزال، برغم صعوبته وأثره النفسي عليها، موجهة تحية وشكر عميق إلى جمهورها ومتابعيها وكل من ساندها في رحلتها الفنية.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن شغفها الفني قد انطفأ، وأنها لم تعد قادرة على المواصلة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار الاعتزال النهائي، مُلمحة إلى أنه لا رجعة في القرار الذي اتخذته وأعلنته لجمهورها ومتابعيها.

واستقبلت سارة فرح موجة من الدعم الجماهيري ومن زملاء الوسط الفني السوري، الذين تفاعلوا مع إعلان خبر اعتزالها، وقدموا لها الدعم المعنوي بكلمات رقيقة، معبرين عن تمنياتهم لها بتجاوز هذه المرحلة القاسية من حياتها.

ويأتي اعتزال الفنانة سارة فرح، بعد نحو شهر من إعلان الفنانة السورية دانا مارديني اعتزال الدراما التلفزيونية نهائيًّا، في خطوة مفاجئة أعلنتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" في 20 يوليو الماضي، مُحدثة بقرارها ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والجماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي.