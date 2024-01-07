ما حقيقة ارتباط شيرين عبد الوهاب بطبيب مصري ؟

كشف مصدر موثوق، حقيقة ارتباط الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطبيب مصري، بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة كان آخرها ليلة حفل رأس السنة الذي أحيته في دبي، مؤكدًا أنها بالفعل ارتبطت به لكنها تخفي الأمر حتى انقضاء شهور العدة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الطبيب يدعى تامر سليم وهو طبيب نساء وتوليد، وكان خطيب الفنانة المصرية ميريهان حسين، وكان مقررًا أن يتزوجا في فبراير المقبل.

إلا أن سليم، تقرَّب من شيرين خلال الفترة الماضية بعد أن تعرَّف عليها عن طريق أصدقاء مشتركين، ليقوم بعدها بفسخ خطبته من ميريهان حسين.