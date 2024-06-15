هذا هو سر تسمية الفنانة يسرا بـ"النجمة المعلبة"

كشفت الفنانة المصرية يسرا عن سبب تسميتها بـ"النجمة المعلبة" في مراحل سابقة من مسيرتها الفنية، مشيرة أنها قدمت عددًا كبيرًا من الأفلام وظلت "حبيسة العُلب".

وقالت في تصريحات تلفزيونية إنها في بداية مسيرتها الفنية، قدمت 25 فيلمًا لم يتم طرح أي منها في دور العرض السينمائي، فأطلقوا عليها هذا اللقب.

وأضافت أنه عندما تم طرح هذه الأفلام لم يلق أي منها أي نجاح، و"كنت محتارة وأقول لنفسي أكمل تمثيل ولا لأ، وكان لازم أعيد حساباتي وقتها".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها قدمت العديد من الأفلام التي ندمت عليها لاحقًا، لكنها تحتفظ بحقها في عدم الإفصاح عن أسماء تلك الأفلام.

واعتبرت أن كلام بعض النجوم عن أنهم "قدموا تضحيات" من أجل الفن نوع من "الكلام الكبير الذي ليس له أي أساس".

وأوضحت يسرا قائلة: "لا أحبذ كلمة ضحيت هذه، الطبيعي إنك تحبين الفن وتريدينه، فيجب أن تتحملي الجيد والسيئ فيه بدلًا من حكاية ضحيت ولم أنجب أطفالًا لأنني فنانة".

وعن رد فعلها إذا سألها أحدهم حول إنجابها، أكدت أنها تستغرب طرح مثل هذه الأسئلة على السيدات، لافتةً إلى أنه يجب ألا يُسأل عنه أي شخص.