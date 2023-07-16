نتائج مبشرة.. عقار جديد لعلاج الزهايمر يجتاز اختبارا أوليا

أعلنت شركة "أكيومن فارماسيوتيكالز" عن نجاح عقار تجريبي جديد لعلاج مرض الزهايمر، مما يعني أنه سينتقل بذلك لتجارب أكبر وأوسع نطاقا.

ويستهدف العقار الجديد الذي طورته الشركة شكلاً جديدًا من بروتين "بيتا أميلويد" السام في الدماغ، في اختبار سلامة مبكر.

وقالت الشركة إن العقار، ACI193، كان جيد التحمل في التجربة الأولى التي تم اختبارها على المرضى، إذ تم عرض نتائج الدراسة العشوائية لـ 62 مريضًا يعانون من مرض الزهايمر المبكر في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في أمستردام.

وبين الدكتور إريك سيمنز، كبير المسؤولين الطبيين في أكيومن أن عقار أكيومن يرتبط بأوليجيمرز أميلويد بيتا، وهو نسخة سامة وقابلة للذوبان من بروتين الأميلويد الذي يشكل لويحات الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر.