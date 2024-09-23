روسيا.. هجوم بمطرقة في مدرسة يسفر عن إصابة 3 طلاب

هاجم طالب يبلغ من العمر 13 عامًا زملاءه بمطرقة، في مدرسة ثانوية بمنطقة إيركوتسك في سيبيريا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية الروسية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أوضح وزير التعليم المحلي، مكسيم بارفيونوف، أن الحادث وقع قبل بداية الحصص الدراسية، إذ ضرب الطالب زملاءه قبل أن يتمكن أحد المعلمين من السيطرة عليه، أُصيب الضحايا، لكنهم تلقوا العلاج الطبي المناسب، ولا توجد خطورة على حياتهم.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقًا حول "التخطيط لجريمة" و"الإهمال".

يذكر أن حادثًا مشابهًا وقع الأسبوع الماضي في مدرسة في الأورال، حيث أصيب أربعة أشخاص بعد هجوم بمطرقة نفذه طالب آخر يبلغ من العمر 13 عامًا.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن المهاجمين في كلا الحادثين ربما كانوا يلعبون لعبة على الإنترنت تشجع على الانتحار بعد تنفيذ الهجمات.

والهجمات المسلحة في المدارس كانت نادرة في روسيا، لكن تزايدها أخيرًا أثار قلق الرئيس فلاديمير بوتين، ما دفعه لتشديد قوانين حمل السلاح.