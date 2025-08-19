لحظة صادمة تُنهي فرحة ميكانيكي بإصلاح سيارة فارهة (فيديو)

تحولت فرحة ميكانيكي في تركيا، بسيارة فارهة جاء بها صاحبها إلى ورشته، لحزن وخسارة بعد تعرضه لحادث سير خلال تجربة قيادتها بعد أن أصلح أعطالها.

وبدأت القصة عندما التقط الميكانيكي الشاب صوراً ومقاطع فيديو مع سيارة غير تقليدية في ورشته بمدينة إسطنبول، ونشرها على مواقع التوصل الاجتماعي محتفياً بمركبة "الفيراري" الفارهة والسريعة.

لكن تلك الفرحة سرعان ما انقلبت إلى حزن، عندما اصطدم الميكانيكي برصيف في طريق سريع خلال قيادته للسيارة بعد إصلاحه للخلل فيها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، من مكان الحادث في طريق "E 5" المزدحم والسريع، ضرراً كبيراً في سيارة الفيراري الحمراء.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن قيمة السيارة تقدر بأكثر من 17 مليون ليرة تركية (قرابة نصف مليون دولار).

ولم تتضح القيمة التقديرية لإصلاح السيارة، وما إذا كانت شركة التأمين ستتكفل بها بالكامل، أم سيتوجب على الميكانيكي المنحوس دفع جزء من مبلغ الإصلاح.

ولحسن حظ الميكانيكي، لم يصب بأذىً خلال اصطدامه برصيف فاصل على الطريق، لكنه حظي بتعاطف كبير في مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده بعد أن انقلبت فرحته لحزن في غضون وقت قصير.