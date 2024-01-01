4 قتلى إثر زلزال تبعه تسونامي في اليابان

قتل 4 أشخاص في الزلزال العنيف الذي هزّ اليابان، وفق ما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، نقلًا عن سلطات منطقة إيشيكاوا.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجة المنطقة في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة هونشو، الإثنين؛ ما أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر وألحق أضراراً بمنازل وأدى إلى اندلاع حريق كبير.

ودفع الأمر بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

وقطعت القنوات التلفزيونية بثها الاعتيادي لبث برامج خاصة.