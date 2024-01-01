4 قتلى إثر زلزال تبعه تسونامي في اليابان
قتل 4 أشخاص في الزلزال العنيف الذي هزّ اليابان، وفق ما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، نقلًا عن سلطات منطقة إيشيكاوا.
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجة المنطقة في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة هونشو، الإثنين؛ ما أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر وألحق أضراراً بمنازل وأدى إلى اندلاع حريق كبير.
ودفع الأمر بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.
وقطعت القنوات التلفزيونية بثها الاعتيادي لبث برامج خاصة.
وفي أحدها، حث رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سكان المناطق الخطيرة على "إخلائها في أسرع وقت ممكن" والتوجه إلى تلك المرتفعة.
وقال أحد مقدّمي البرامج على قناة "إن إتش كيه": "ندرك أن منازلكم وممتلكاتكم مهمة بالنسبة لكم، لكن حياتكم أهم من أي شيء آخر! سارعوا إلى أعلى منطقة ممكنة".
وأعلن وزير الدفاع مينورو كيهارا أن ألف جندي يستعدون للتوجّه إلى المنطقة، بينما وضع 8500 غيرهم في حالة تأهّب.
وأُرسلت نحو عشرين طائرة عسكرية لتقييم الأضرار.