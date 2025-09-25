جيمس نورتون يكسر صمت الشائعات حول جيمس بوند

بعد أن استحوذ جيمس نورتون على الشاشات بدور الملك هارولد الثاني في الدراما التاريخية King & Conqueror، يستعد للظهور مجددًا في عمل ضخم آخر هو مسلسل The House of Guinness على منصة نتفليكس، ابتداءً من الخميس المقبل.

ورغم النجاح الذي يحققه، فإن نورتون لا يرى نفسه في شخصية جيمس بوند كما يروّج البعض.

ويقول وفقا لصحيفة "ميرور": "أشعر أنني أكبر سنًا على هذا الدور. بلغت الأربعين هذا الصيف، وأتوقع أن يفضل صناع الفيلم اختيار ممثل أصغر عمرًا".

وأوضح: "لا يوجد أي حديث رسمي بهذا الخصوص. الأمر لا يختلف عن المراهنات العشوائية في ولفرهامبتون. مجرد هراء، لكني أجد مصوري الباباراتزي أمام منزلي وكأن الأمر حقيقة. كل هذا مجرد تكهنات".

حتى في حال عُرض عليه الدور، فإنه لا يخفي تحفظه، مبينا: "الأمر قرار مصيري يغيّر حياتك تمامًا. يعجبني أنني لست معروفًا على الفور في كل مكان. أستطيع أن أمشي إلى الحانة أو أذهب إلى المتجر ببساطة، وهذا جزء من حياتي التي أحبها".

ويضيف مازحًا: "لا أعرف كيف يتعامل شخص مثل ليوناردو دي كابريو مع حياته اليومية. أتصور أن النجومية المطلقة قمة شاهقة، لكنني أفضل البقاء قريبًا من البساطة".

ومع أن حضوره يملأ جداول الخريف التلفزيونية، إلا أن نورتون لا يزال متحفظًا بشأن ما ينتظره جمهوره قريبًا، مكتفيًا بالقول: "أستعد لعمل جديد يبدأ في الخريف المقبل وسيمتد لفترة طويلة، لكن لا أستطيع الكشف عن تفاصيله الآن. سيُعلن عنه قريبًا".

أما في King & Conqueror، المسلسل المكون من ست حلقات والذي انطلق عرضه أخيرًا، فيجسد نورتون شخصية الملك هارولد الثاني، آخر ملوك إنجلترا الساكسونيين، في صراعه الدموي مع ويليام الفاتح (نيكولاي كوستر-فالداو)، وهي المواجهة التي بلغت ذروتها في معركة هاستينغز الشهيرة عام 1066.