محميّات وواحات وصخور أحفورية تستحق الاستكشاف في الإمارات
تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول جذباً للسيّاح في العالم، حيث أكسبها التنوع الطبيعي والحيوي، أهمية خاصة، فالعديد من المعالم والمواقع هناك تُثير الدهشة وتُعتبر "جواهر مخفية" تستحق الاستكشاف في الدولة.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المواقع والمعالم السياحية المتنوعة بين الصحاري المترامية الأطراف إلى الهندسة المعمارية الرائعة والشواطئ الجميلة.
حديقة "قرم الجبيل" في أبوظبي
تُعتبر النظم البيئية لأشجار القرم أو "مانغروف" التي لديها جذور عديدة متشابكة فوق الأرض وتشكل غابات كثيفة، جزءًا رئيسًا من المناظر الطبيعية لدولة الإمارات، فهي موطن لعشرات الأنواع من الحياة البرية، وكثير منها مهددة بالانقراض، فيما تنتشر تلك الأشجار على سواحل أجزاء عدّة من الدولة.
لكن حديقة "قرم الجبيل" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هي واحدة من أفضل الأماكن للاستمتاع بها، حيث تتيح الممرات الخشبية للزوار التجوّل بين غابات أشجار "مانغروف" واكتشاف الحياة البرية والحصول على فهم أعمق للتنوع البيولوجي، فيما توجد السلاحف البحرية وطيور النحام ومالك الحزين الرمادي والغزلان وغيرها في هذا الملاذ الذي تبلغ مساحته 5000 هكتار.
محمية كثبان الوثبة الأحفورية في أبوظبي
تقع المحمية على بعد حوالي 45 كيلومتراً شرق العاصمة، وهي منطقة صحراوية تضم الأراضي الرطبة المليئة بطيور الفلامنغو وبحيرات الملح الفيروزية.
ويوجد في المحمية أكثر من 1700 من الكثبان الأحفورية على امتداد مساحة تبلغ 7 كيلومترات مربعة، حيث إن كل تشكيل فريد من نوعه ناتج عن التعرّض لعناصر الصحراء القاسية على مدى مئات الآلاف من السنين، ويقدّر الجيولوجيون أن بعض الأحفوريات يبلغ عمرها أربعة ملايين عام.
وافتتحت المحمية رسميا في عام 2022 كمنطقة جذب سياحي، وفيها أيضا أكثر من ثلاثة كيلومترات من المسارات المضاءة والمقاعد المظللة.
واحة العين في أبوظبي
تُعتبر الممرات المظلّلة في "واحة العين" من بين أجمل الأماكن للبحث عن الاسترخاء في الطبيعة، وتمتد الواحة على مساحة 1200 هكتار ويُطلق عليها اسم "المدينة الخضراء" في العين، وتقع على بعد حوالي 90 دقيقة من العاصمة، وهي موطن لما يقرب من 150.000 نخلة و100 نوع مختلف من النباتات.
وفي هذا الموقع المدرج على لائحة اليونيسكو للتراث الثقافي، بإمكان الزوار اكتشاف نظام الري القديم في المدينة، والمعروف باسم الفلج.
محمية رأس الخور للحياة البرية في دبي
تقع هذه المحمية خلف أفق دبي الشاهق، وتهاجر إليها عشرات الآلاف من الطيور كل عام كالنسور الضخمة، والنورس والبوم وغيرها، وهذه الأراضي الرطبة هي أرض خصبة للقشريات والثدييات والأسماك، وموطن لطيور الفلامنجو الكبيرة في معظم أوقات العام.
وأنشئت هذه المحمية في عام 1985، وأُعلن عنها رسمياً كمنطقة محمية في مارس 1998. وقد تم تسييج المحمية لحماية الحياة البرية، لكن بإمكان الزوار الوصول إلى مخبأ غالبا ما يكون مموّهاً وهو يستخدم لمراقبة الحياة البرية، وخاصة الطيور، في أماكن قريبة.
صخرة الأحفور في الشارقة
ترتفع تلك الصخرة من بين الرمال في صحراء "مليحة" في الشارقة، وهي بقعة مشهورة للمشي لمسافات طويلة تخفي الأسرار القديمة للإمارة. تنتشر شقوق التكوين بالأحفوريات البحرية، ويمكن معرفة المزيد عنها في مركز "مليحة" الأثري. ويتخلل المنطقة بعض الممرات الجبلية الأكثر جمالًا في البلاد، وتُعد مكاناً مثالياً لمشاهدة النجوم في الليل.
شاطئ القرم أو "مانغروف" في أم القيوين
تنتشر غابات شجر المانغروف بوفرة قبالة ساحل أم القيوين، وفي عام 2020 جرى افتتاح شاطئ القرم أو مانغروف في الإمارة بهدف الترويج للسياحة البيئية.
في هذا المكان في خور اليفرة، على بعد حوالي 55 دقيقة من دبي، تتدفق مياه البحر عبر مجموعات كثيفة من أشجار المانغروف، ومحاطة برمال الشاطئ العام، فيما توفر المظلات والأراجيح الخشبية أماكن للنزهات وفرصة للاستمتاع بالمكان، ويُمكن التخييم هناك طوال الليل، حيث يوجد أيضاً منطقة مخصصة للشواء والكثير من المساحات المفتوحة.
جزيرة سنوبي في الفجيرة
تقع جزيرة العقة والمعروفة أكثر باسم جزيرة "سنوبي" قبالة سواحل إمارة الفجيرة، وتعد بفضل شكلها الفريد موقعا مميزا، بفضل شكلها الفريد الذي يشبه الصورة الشهيرة للكلب الكرتوني المستلقي على ظهره.
وهذا التكوين الصخري الفريد يقع على مسافة قصيرة من ساحل هذه الإمارة الجبلية وهي وجهة شهيرة لعطلات نهاية الأسبوع.
كما أن الجزيرة واحدة من أفضل الأماكن للغطس والغوص في الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد السلاحف وأسماك القرش وأسراب الأسماك الكبيرة.