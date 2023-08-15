محميّات وواحات وصخور أحفورية تستحق الاستكشاف في الإمارات

تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول جذباً للسيّاح في العالم، حيث أكسبها التنوع الطبيعي والحيوي، أهمية خاصة، فالعديد من المعالم والمواقع هناك تُثير الدهشة وتُعتبر "جواهر مخفية" تستحق الاستكشاف في الدولة.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المواقع والمعالم السياحية المتنوعة بين الصحاري المترامية الأطراف إلى الهندسة المعمارية الرائعة والشواطئ الجميلة.

حديقة "قرم الجبيل" في أبوظبي

تُعتبر النظم البيئية لأشجار القرم أو "مانغروف" التي لديها جذور عديدة متشابكة فوق الأرض وتشكل غابات كثيفة، جزءًا رئيسًا من المناظر الطبيعية لدولة الإمارات، فهي موطن لعشرات الأنواع من الحياة البرية، وكثير منها مهددة بالانقراض، فيما تنتشر تلك الأشجار على سواحل أجزاء عدّة من الدولة.

لكن حديقة "قرم الجبيل" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هي واحدة من أفضل الأماكن للاستمتاع بها، حيث تتيح الممرات الخشبية للزوار التجوّل بين غابات أشجار "مانغروف" واكتشاف الحياة البرية والحصول على فهم أعمق للتنوع البيولوجي، فيما توجد السلاحف البحرية وطيور النحام ومالك الحزين الرمادي والغزلان وغيرها في هذا الملاذ الذي تبلغ مساحته 5000 هكتار.