المغرب.. الشرطة تقبض على أكبر مروجي الخمور

أوقفت الشرطة المغربية بمنطقة "قرية أركمان" ضواحي مدينة الناظور، أحد أكبر مروجي الخمور بالمنطقة، كما حجزت 400 زجاجة من أنواع مختلفة من الخمور، كانت معدة للبيع خارج الضوابط القانونية.

وذكر موقع "هسبريس" المحلي، أن المجني عليه كان يستغل محلًّا لبيع المواد الغذائية وسط المنطقة المذكورة لترويج الخمور لزبائنه بعيدًا عن الأنظار.