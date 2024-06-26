المغرب.. الشرطة تقبض على أكبر مروجي الخمور
أوقفت الشرطة المغربية بمنطقة "قرية أركمان" ضواحي مدينة الناظور، أحد أكبر مروجي الخمور بالمنطقة، كما حجزت 400 زجاجة من أنواع مختلفة من الخمور، كانت معدة للبيع خارج الضوابط القانونية.
وذكر موقع "هسبريس" المحلي، أن المجني عليه كان يستغل محلًّا لبيع المواد الغذائية وسط المنطقة المذكورة لترويج الخمور لزبائنه بعيدًا عن الأنظار.
وضعت السلطات المجني عليه تحت الحراسة النظرية من أجل استكمال التحقيق، وذلك قبل تقديمه للعدالة.
وقبل أسابيع قليلة توفي 8 أشخاص ووضع 81 آخرون تحت المراقبة الطبية بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة مسممة بمادة "الميثانول" ببلدة سيدي علال التازي، شمال الرباط.
وتم حينذاك تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، وتوقيف شخصين "للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".