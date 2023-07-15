إجلاء مئات من سكان جزيرة لا بالما الإسبانية بسبب الحرائق (فيديو)

قالت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، إن نشوب حريق غابات في جزيرة لا بالما أجبر ما لا يقل عن 500 من السكان على ترك منازلهم، في أول كارثة طبيعية تقع على الجزيرة منذ ثوران بركان عام 2021.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في منطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تشكل جزءا من جزر الكناري، وذلك في ظل توقع العديد من المدن الأوروبية درجات حرارة شديدة الارتفاع هذا الأسبوع.

وقال فيسينتي رودريجيث، رئيس بلدية بونتاجوردا، لهيئة البث الإسبانية الرسمية، إن المنطقة تعاني من ندرة الأمطار، مثل مناطق كثيرة في إسبانيا تشهد جفافا، وبلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية الأسبوع الماضي.