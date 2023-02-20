لعبت دورًا بعد زلزال تركيا.. ما هي "كلاب SAR" وكيف تُدرب على البحث والإنقاذ؟

لعبت الكلاب المدربة دورًا مهما في عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر السادس من الشهر الجاري.

وسارعت العديد من دول العالم إلى إرسال فرق الإنقاذ إلى تركيا بعد الكارثة، وكانت مع هذه المجموعات كلاب عالية التدريب، ووصل عددها إلى 388، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء، اليوم الإثنين.

ونقلت الوكالة عن بابلو جارسيا، أحد أعضاء فريق الإنقاذ المكسيكي، الذي عمل في مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، قوله إن "كلاب البحث والإنقاذ تخضع لبرنامج من التدريب والتأهيل يستمر من عام إلى عامين".

وأضاف جارسيا أن "الكلاب المشاركة في جهود البحث والإنقاذ بكهرمان مرعش تلقت تدريبات خاصة على تتبع بقايا الملابس، والتمييز بين روائح البشر والروائح الأخرى، والتعامل مع مختلف المواقف الخاصة المحتمل حدوثها خلال أعمال البحث والإنقاذ".

وأشار إلى "أهمية هذه الكلاب في أنشطة البحث والإنقاذ، خاصة في حالات الكوارث والطوارئ، وتحديد أماكن تواجد الأشخاص تحت الأنقاض، واشتمام رائحة الضحايا العالقين تحت الأنقاض الذين مازالوا على قيد الحياة".