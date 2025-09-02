محاكمة مدير مركز طيران بعد وفاة مدرب وراكب مظلات في حادث مأساوي

تواصل محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز في سيدني محاكمة أتيليو جيوفاني فيرارا، مدير مركز غولبورن للتدريب على الطيران، في قضية وفاة المدرب ستيفن هوار، 37 عامًا، والراكب أليكس ويلينغ، 32 عامًا، بعد حادث قفز مظلي وقع في يونيو 2021 بمطار غولبورن.

وأظهرت الأدلة أن القافزين المتمرسين علِقا في درجات سلم على حافة طائرة سيسنا قبل أن يسقطا على الأرض، ما أدى إلى وفاتهما.

وذكر محامي منظمة SafeWork NSW، دارين ناجل، أن حادثة القفز تكشف عن خللين رئيسين في إجراءات السلامة تجاه الأحزمة والدرجات المعدنية على الطائرة، مشيرًا إلى أن غياب نظام "فحص الرفاق" ساهم في وقوع الحادث.

وأضاف ناجل أن الخطر كان معروفًا مسبقًا، لافتًا إلى أن بعض طائرات سيسنا أُزيلت درجاتها بعد الحادث لتجنب تكراره. وعرضت المحكمة لقطات من كاميرا GoPro تظهر المظليين معلقين رأسًا على عقب أثناء محاولتهما القفز، ما أثار صدمة عائلتي الضحيتين الذين غادروا قاعة المحكمة.

ويواجه فيرارا وشركته تهمتي خرق واجبات السلامة في مكان العمل، في حين أشار محاميه إلى أن بعض الأدلة قد تكون محل نزاع خلال المحاكمة. لم يصدر بعد أي تعليق من منظمة SafeWork NSW أو محامي فيرارا على سير المحاكمة.