استدعاء أكثر من 100 ألف ثلاجة بشعار باريس هيلتون من الأسواق

أعلنت شركة "إيبوكا إنترناشونال" عن استدعاء حوالي 110,000 ثلاجة صغيرة تحمل شعار باريس هيلتون بعد تسجيل اشتعال العشرات منها، ما يمثل خطرا على السلامة.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، يشمل الاستدعاء الثلاجات الصغيرة بسعة 4 و10 لترات المخصصة لتخزين مستحضرات التجميل، بسبب "خطر محتمل على السلامة ناتج عن مفتاح كهربائي قد يسبب تماسا كهربائيا وارتفاع درجة حرارة المنتج"، وفق بيان الشركة.

ولم تُسجل أي إصابات، لكن تم الإبلاغ عن 27 حالة ارتفاع في حرارة الثلاجات واندلاع حريق فيها، مع أضرار لحقت بالثلاجات والأسطح المحيطة.

وتم بيع هذه الأجهزة في متاجر "وول مارت" و"روس" ومواقع إلكترونية مختلفة، بما في ذلك أمازون، بين نوفمبر 2022 ويوليو 2025. وتتميز كل ثلاجة مستدعاة بالحروف الأولى من اسم هيلتون PH في الركن السفلي.

وبلغت أسعار الثلاجات الصغيرة سعة 10 لترات نحو 60 دولارا، وكانت متوفرة باللونين الأبيض والوردي، بينما بلغ سعر سعة 4 لترات حوالي 30 دولارا، وكانت متاحة باللون الأزرق الفاتح أو الوردي أو الأبيض.