مطعم مأكولات سورية بمصر يؤدي لتسمم العشرات في المنيا

أعلنت السلطات المصرية، ليل الأربعاء، رصد حالة تسمم جماعي بمحافظة المنيا في صعيد مصر الشمالي، نتيجة تناول وجبات غذائية ملوثة.

وكشفت مصادر أن أكثر من 100 شخص أصيبوا بتسمم غذائي جراء تناولهم وجبات فاسدة من أحد مطاعم المأكولات السورية في المنيا.

وذكرت أن الواقعة حدثت في حي "أبو هلال" بمدينة المنيا، وتراوحت الأعراض بين قيء وإسهال وآلام معدة وحرارة، دون تسجيل وفيات.

وأغلقت السلطات المطعم بالشمع الأحمر وتحفظت الجهات الأمنية على أصحاب المطعم لإجراء التحقيقات اللازمة، فيما نقل المصابون للعلاج.

وسحبت السلطات عينات من الوجبات المشتبه بها في المطعم وأرسلتها إلى المعامل المركزية لإجراء التحاليل اللازمة والوقوف على سلامتها.

وشهدت المحافظة ذاتها، الجمعة، حالات أخرى ضحيتها 6 عمال، بينهم سيدتان، أصيبوا بحالات تسمم حادة نتيجة تناولهم عنبًا مرشوشًا بمبيد حشري، داخل إحدى مزارع العنب الواقعة بالظهير الصحراوي الغربي، جنوبي المحافظة.