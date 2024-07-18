علقت الفنانة أصالة بشكل "غير متوقع" على صورة قديمة لها، مشيرة إلى أنها لولا كتابة اسمها في المنشور لما كانت تعرفت على نفسها.

ونشر عازف الكمان محمود سرور عبر حسابه على موقع "إكس" صورة تجمعه بالنجمة السورية مكتفيًا بتعليق من كلمة واحدة:"صولا".

وداعبته أصالة في تعليق عبر صفحتها بعد إعادة مشاركة الصورة قائلة: جدّد صورك أخي محمود؛ لأنه أنا نفسي تجددت ولولا ما كتبت اسمي ما كنت أنا نفسي عرفتني ".

وأثنت التعليقات على جمال أصالة في الأوقات كلها، وعلى روح التجديد لديها، فيما تساءل البعض إذا ما كان تعليقها يتضمن عتابا خفيا على نشر صورة قديمة.

ودخل محمود سرور على خط التعليقات على صفحة أصالة قائلًا "دايما زي القمر صولا الغالية، حاضر من عيوني".

والجدير بالذكر، يعد محمود سرور أحد أهم عازفي الكمان في مصر والعالم العربي، وهو من مواليد القاهرة 1972, تتلمذ على يد الموسيقار عبده داغر، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية عام ١٩٩٥ بدرجة امتياز.