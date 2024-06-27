الكويت.. تورط بجريمة قتل بسبب خطأ كارثي

تورط مواطن كويتي بجريمة قتل، بعدما ارتكب خطأً كارثياً طارد فيه سائق سيارة لمسافة طويلة عقب حادث مروري بسيط وقع بين سيارتيهما، وانتهى بانقلاب إحداهما ووفاة قائدها.

ووقعت الحادثة في منطقة صباح الناصر في محافظة الفروانية، وبدأت بحادث مروري بسيط بين سيارتين، فرَّ بعده سائق إحدى السيارتين من المكان، ليقرر السائق الآخر مطاردته بدلاً من إبلاغ الشرطة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المطاردة استمرت لمسافة طويلة، وانتهت بانقلاب سيارة السائق الهارب عدة مرات؛ ما دفع السائق الآخر لإنهاء مطاردته والهرب من المكان.

ووصل رجال الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، ليتبين لهم وفاة قائد السيارة، لتبدأ عملية ملاحقة السائق الآخر وتنتهي بالقبض عليه.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، عن مصدر أمني قوله، إن سائق السيارة الذي تم القبض عليه، برر مطاردته للسائق المتوفى بهدف معرفة رقم لوحة سيارته، وتقرّر حجزه لاتهامه بالقتل الخطأ.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط سيل من الانتقادات للسائق الذي قرر مطاردة الآخر بدلاً من اللجوء إلى الشرطة.