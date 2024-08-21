سقطت طالبة بريطانية من شرفة فندق كانت تقضي فيه إجازتها في إيبيزا، بعد ساعات قليلة من مشاركة مقاطع فيديو راقصة في "تيك توك"، بحسب ما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي تفاصيل الحادثة المؤلمة، كانت إيما رامزي، 19 عامًا، تقضي إجازة مع أصدقائها في إيبيزا عندما سقطت من شرفة الطابق السادس في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وكانت المراهقة البريطانية تحتفل في الساعات التي سبقت المأساة، حيث نشرت مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ترقص مع الأصدقاء.

وهرع المسعفون إلى منتجع فندق "فيبرا ديستريكت" في سان أنطونيو نحو الساعة الثالثة صباحًا، لكنهم أعلنوا وفاة إيما في مكان الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو على تيك توك رقص إيما أمام الكاميرا قبل قضاء ليلة في أحد نوادي إيبيزا، وفي لقطات وصور أخرى، ظهرت وهي تحتفل مع أصدقائها في المصعد قبل الخروج إلى المدينة والتقاط صور تذكارية في المنطقة.

وأكدت الصحف المحلية أن تفاصيل سقوط إيما من الشرفة غير واضحة حتى الآن، إلا أن التحقيقات ترجح أنه كان حادثا مؤسفا.