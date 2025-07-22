مصرع متسلق جبال إثر سقوطه من ارتفاع شاهق في يوتا الأمريكية

لقي رجل يبلغ من العمر 49 عاما مصرعه في ولاية يوتا الأمريكية، بعد سقوطه من ارتفاع نحو 700 قدم (نحو 213 مترا)، إثر انهيار صخري وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر مكتب مأمور مقاطعة سولت ليك أن الحادث وقع صباح السبت 19 يوليو في وادي بيلز، حيث استجابت فرق البحث والإنقاذ لبلاغ حول انهيار صخري أدى إلى سقوط أحد المتنزهين.

وبحسب البيان الرسمي، عُثر على الرجل فاقدا للوعي عند وصول فرق الإنقاذ، فيما أكد أحد مسؤولي المكتب أن الضحية سقط من ارتفاع شاهق. وعلى الرغم من محاولات الإنعاش التي قدمها طبيب كان في المنطقة، أُعلنت وفاته في موقع الحادث.

وقالت شاهدة عيان تدعى هيذر هايز، لموقع KSL.com إنها وزوجها، الذي يعمل طبيبا، التقيا بالضحية أثناء تنزههما في المنطقة، ولاحظوا وجود صخور غير مستقرة نتيجة الأمطار الغزيرة الأخيرة.

وأوضحت:"رأيته يرتخي ويسقط على ظهره، ثم بدأت الصخور تنهار من حولنا، ولم أتمكن من استيعاب ما حدث، لقد تدحرج مع الصخور من قمة الجبل".

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وأضافت أن زوجها ورجلًا آخر حاولا إنعاشه، لكن دون جدوى، مؤكدة أنها كانت آخر من تحدث إليه قبل وقوع الحادث.