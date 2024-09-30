نجم بريطاني يرعى الخراف فوق نهر التايمز.. ما القصة؟ (فيديو)

قاد الممثل البريطاني داميان لويس مئات الخراف خلال عبورها الأحد على جسر فوق نهر التايمز في وسط لندن، متوليًا دور الراعي، إحياءً لتقليد بريطاني يعود إلى قرن من الزمن.

منذ العصور الوسطى، مُنح أي شخص يتمتع بصفة "رجل حر" أو "مواطن" في المنطقة التجارية بالعاصمة، الحق في العبور مع قطيعه على جسر يمتد فوق نهر التايمز دون دفع ضريبة، بهدف بيع أغنامه في الأسواق شمال النهر.

ولإحياء هذا التقليد والمسار التجاري الذي يعود للقرون الوسطى، عبر نحو ألف شخص جسر ساوثوارك سنويًا مع حيواناتهم، منذ 15 عامًا، بمبادرة من نقابة لعمّال الصوف تأسست العام 1180.

ومن بين هؤلاء الأشخاص الممثل البريطاني داميان لويس الذي أدى أدوارًا في مسلسلات "هوملاند" و"باند اوف براذرز"، إذ أرشد حفنة من الخراف خلال عبورها فوق الجسر، مرتديًا معطف جده الصوفي وحاملًا عصًا.

ووصف الممثل البالغ 53 عامًا هذا اليوم بأنه "غريب وبريطاني جدًا".

ومن المفترض أن يمكّن هذا الحدث من جمع الأموال لمؤسسة اجتماعية في العاصمة، وكذلك لصانعي الصوف الذين يعملون على الحفاظ على هذا النشاط التاريخي.