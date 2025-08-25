الجزائر.. حرائق ضخمة في البليدة واستنفار لإخمادها (فيديو)

على إثر تفاقم حرائق ولاية "البليدة" وانتقالها إلى منطقتي "حقو فرعون" و"بني علي" ببلدية "الشريعة"، انخرطت السلطات الجزائرية في جهود غير مسبوقة لمكافحة النيران، والسيطرة على الموقف.

وانتشرت النيران بشكل مروّع على امتداد الغطاء الأخضر للنباتات والأشجار في المنطقة على نحو جعل ظلمة الليل تتحول إلى ما يشبه النهار من شدة وقوة النيران، بحسب شهود عيان.

وشاركت في عمليات الإطفاء أرتال متنقلة لمكافحة حرائق الغابات، سواء على مستوي الولاية أوعلى المستوى الوطني، فضلاً عن طائرات الإخماد من طرازي AT802 و BE200.

وانتقل، صباح اليوم الإثنين، والي البليدة إبراهيم أوشان، لمتابعة عملية الإطفاء في موقع نشوب الحرائق، بحضور عدد من كبار مسؤولي مصالح الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني.

وأعلنت السلطات عن "تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، مدعمة بالوحدات الرئيسة، والمراكز المتقدّمة لمحاصرة النيران، ومنع انتقالها إلى أماكن جديدة".

ويأتي انتشار الحرائق بالتزامن مع تحذير أطلقته مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، أمس الأحد، من "موجة حر قياسية" تضرب البلاد.