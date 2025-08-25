logo
منوعات

الجزائر.. حرائق ضخمة في البليدة واستنفار لإخمادها (فيديو)

الجزائر.. حرائق ضخمة في البليدة واستنفار لإخمادها (فيديو)
حرائق الجزائر المصدر: منصة إكس
محمد بركة
محمد بركة
25 أغسطس 2025، 12:14 م

على إثر تفاقم حرائق ولاية "البليدة" وانتقالها إلى منطقتي "حقو فرعون" و"بني علي" ببلدية "الشريعة"، انخرطت السلطات الجزائرية في جهود غير مسبوقة لمكافحة النيران، والسيطرة على الموقف.  

وانتشرت النيران بشكل مروّع على امتداد الغطاء الأخضر للنباتات والأشجار في المنطقة على نحو جعل ظلمة الليل تتحول إلى ما يشبه النهار من شدة وقوة النيران، بحسب شهود عيان.  

وشاركت في عمليات الإطفاء أرتال متنقلة لمكافحة حرائق الغابات، سواء على مستوي الولاية أوعلى المستوى الوطني، فضلاً عن طائرات الإخماد من طرازي AT802 و BE200.

 وانتقل، صباح اليوم الإثنين، والي البليدة إبراهيم أوشان، لمتابعة عملية الإطفاء في موقع نشوب الحرائق، بحضور عدد من كبار مسؤولي مصالح الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني.

أخبار ذات علاقة

حرائق سابقة في المغرب

المغرب.. حرائق الغابات تلتهم 80 هكتارًا في شفشاون

وأعلنت السلطات عن "تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، مدعمة بالوحدات الرئيسة، والمراكز المتقدّمة لمحاصرة النيران، ومنع انتقالها إلى أماكن جديدة".

ويأتي انتشار الحرائق بالتزامن مع تحذير أطلقته مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، أمس الأحد، من "موجة حر قياسية" تضرب البلاد.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC