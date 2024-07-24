حالة من الصدمة والذهول الممتزجة بالغضب انتابت الرأي العام المصري إثر تداول مقطع فيديو لزوجة شابة من قاطني محافظة الشرقية، وهي تعتدي بالضرب والسحل على حماتها على نحو أثار ضجة كبيرة.

ويبرز مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل، في الساعات القليلة الماضية، كيف تطور نقاش عادي إلى غضب شديد من جانب الزوجة، التي انتابتها حالة من الهياج العصبي، وانهالت ضربًا على الحماة.

وعبثًا حاولت أم الزوجة التي كانت حاضرة في المكان الحيلولة بين ابنتها وحماتها من شدة عنف وقوة الضرب الذي سرعان ما تطور إلى سحل، وشد شعر، واعتداء بالعصي.

ولم تقف تعليقات رواد مواقع التواصل عند حدود التعاطف، وكلام الاستهجان، بل أكد بعضهم أن النوم جافاه، ليلة أمس، منذ أن رأى ضعف وهوان السيدة على زوجة ابنها.

وفجر ابن الضحية التي تدعى "الحاجة حنان" مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشف أنه من يقف وراء نشر الفيديو عبر مواقع التواصل، مؤكدًا في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" أنه تعمد أن يفعل ذلك حتى يقطع الطريق على زوجته التي أشاعت أنها هي من تعرضت للضرب على يد حماتها.

وتطورت الأحداث سريعًا لتقبض الجهات الأمنية في المحافظة على الزوجة التي تبلغ من العمر 20 عامًا والتي انهارت أمام المحققين، مبررة الواقعة بأنها واقعة تحت تأثير السحر والمس والأعمال.

وانهارت الزوجة، ودخلت في نوبة بكاء شديد، فيما أيدت والدتها أقوال ابنتها، مؤكدة أنها عرضت ابنتها على عدد من الشيوخ للعلاج.

وقالت "الحاجة حنان"، في تصريح للصحافة المحلية، إن زوجة ابنتها انتابها الغضب حين اقترحت الحماة أن تنفصل عنها في المسكن منعًا لمشاحنات واتهامات الزوجة لها بإساءة معاملتها.