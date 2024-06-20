تونس.. ارتفاع "غير مسبوق" في حوادث الغرق على الشواطئ

كشفت إحصائية رسمية تونسية عن ارتفاع "غير مسبوق" في حالات الغرق على الشواطئ التي شهدتها البلاد هذا العام.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن وحدات الحماية المدنية أن العام الماضي شهد 3 حالات غرق فقط في الفترة الممتدة من 1 مايو إلى 17 يونيو، بينما وصل إجمالي العدد هذا العام إلى 20 حالة غرق بالفترة نفسها.

وبينت الإحصائية أن عدد الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم وإسعافهم قد بلغ 47 شخصا هذه السنة، مقارنة بـ7 حالات في 2023.