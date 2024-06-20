تونس.. ارتفاع "غير مسبوق" في حوادث الغرق على الشواطئ
كشفت إحصائية رسمية تونسية عن ارتفاع "غير مسبوق" في حالات الغرق على الشواطئ التي شهدتها البلاد هذا العام.
وأوضحت الإحصائية الصادرة عن وحدات الحماية المدنية أن العام الماضي شهد 3 حالات غرق فقط في الفترة الممتدة من 1 مايو إلى 17 يونيو، بينما وصل إجمالي العدد هذا العام إلى 20 حالة غرق بالفترة نفسها.
وبينت الإحصائية أن عدد الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم وإسعافهم قد بلغ 47 شخصا هذه السنة، مقارنة بـ7 حالات في 2023.
وسجلت ولاية نابل أعلى نسبة وفيات غرقا، تلتها ولاية مدنين وسوسة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تونس العاصمة.
ويقول خبراء إن حالات الغرق ترتفع في الصيف، حيث يتوجه الكثيرون للسباحة على الشواطئ، إلا أن بعضهم يجازف بالقفز من أماكن مرتفعة، إضافة إلى عدم توفر كوادر من المنقذين، علاوة على عدم احترام علامات منع السباحة في عدد من الشواطئ، خصوصا تلك التي يرتفع فيها مستوى الموج.