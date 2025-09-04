اختطف رضيعاً.. القدر يجمع مصرية بابنها بعد 15 عاماً (فيديو)

جمع القدر سيدة مصرية تدعى مروة حمدي، بابنها الذي اختطف جنيناً، قبل 15 عاماً، خلال تواجدها في المستشفى لمراجعة أحد الأطباء.

وسردت مروة حمدي تفاصيل ما جرى معها آنذاك، خلال استضافتها في برنامج تقدمه المذيعة المصرية المثيرة للجدل رضوى الشربيني.

وقالت: "بداية، أنجبت سعيد وكنت أراجع الطبيب لعمل مانع حمل، وكانت معي بنت سلفتي عمرها 5 سنين، وسعيد عمره 40 يوماً فقط".

“خطفوا إبني مني 😱 ياريتني ما روحت للدكتور ولا سيبت إبني اللحظة دي!”.. حكاية أم اتخطف منها إبنها من ١٥ سنة! 😢👩‍👦 #هي_وبس #dmc Posted by ‎هي وبس‎ on Wednesday, September 3, 2025

وأضافت: "في مستشفى بولاق الدكرور طلبت إرفاق الطفلة والرضيع معي فرفضت الممرضة المناوبة ونهرتني وصممت على عدم إدخال الطفلين معي للكشف".

وتابعت: "كان هناك سيدة منقبة جالسة في الانتظار، وكلما يأتي دورها تترك من بعدها يدخل للكشف، وتركت الرضيع مع الطفلة، وعندما خرجت من الكشف لم أجدهما".

وأردفت قائلة: "بحثت عن الطفلة والصدمة تعتريني ثم عادت الطفلة خائفة وسألتها عن الرضيع فقالت لي إن السيدة التي كانت جالسة أعطتني 10 جنيهات وقالت لي اشتري شيئاً لقريبتك لأنها مريضة واتركي الطفل عندي حتى تعودي".

وحينها، تقول مروة، انقلب المستشفى رأسًا على عقب، بحث الزوج والعائلة في كل مكان، لكن دون جدوى؛ فاتجهوا مباشرة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

واستطردت: "بحثت في كل مكان وفي الملاجئ، وفحصت عدداً من الأطفال كلما اشتبهنا بأحد يشبه سعيد، ومع مرور الوقت"، مؤكدة أن المأساة تركت أثرًا عميقًا على علاقتها بزوجها، لدرجة أنهما انفصلا فترة ثم عادا من جديد.

الأحوال المدنية تحل مشكلة " الطفل سعيد " ورضوى الشربيني تشكر الداخلية #هي_وبس #dmc Posted by ‎هي وبس‎ on Wednesday, September 3, 2025

ورغم أن مروة رزقت بطفلين آخرين، إلا أن قلبها ظل معلقًا بطفلها المختطف سعيد؛ وكانت كلما رأت طفلًا أمامها، تتخيله ابنها المفقود.

وبعد مرور 15 عامًا، حمل القدر مفاجأة لم تكن في الحسبان، فقد ظهرت صورة على موقع "فيسبوك" لطفل يشبه سعيد بشكل لافت.

صورة واحدة كانت كفيلة بأن تقلب حياة مروة رأسًا على عقب، وتعيد إليها ابنها المختفي إلى أحضانها من جديد.

وكشفت رضوى الشربيني في مقطع فيديو، بعد عرض الحلقة، أن وزارة الداخلية تدخلت على الفور في القضية بعد استغاثتها من أجل حل أزمة الطفل سعيد.