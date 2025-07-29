مصر.. وفاة طبيبين في حادث سير مروّع (صورة)

شهدت منطقة البساتين جنوبي القاهرة حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طبيبين شابين، بعد أن اصطدمت شاحنة مسرعة بمركبتهما الخاصة، في واقعة أثارت موجة من الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الأوساط الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع تصادم مروّع بين شاحنة وسيارة خاصة، حيث انتقلت قوة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

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وتبيّن من الفحص المبدئي أن السيارة الملاكي تهشّمت بالكامل من الأمام نتيجة اصطدامها بشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة وبطريقة متهورة.

وأسفر الحادث عن مصرع الطبيبين أحمد علاء عبدالله وعبدالله عماد حلمي، وهما صديقان من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وكانا في طريق عودتهما من العمل بالقاهرة.

وأشار شهود عيان إلى أن الشاحنة فقدت السيطرة بشكل مفاجئ واصطدمت بسيارة الطبيبين المتوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وطلبت تقرير الطب الشرعي، وانتدبت لجنة فنية من المرور لفحص أسباب الحادث. كما تم التحفظ على سائق الشاحنة لاستجوابه واستكمال الإجراءات القانونية.

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وأثارت الحادثة موجة من الحزن والتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى المئات من زملاء الطبيبين الفقيدين، مشيدين بسيرتهما الطيبة وكفاءتهما المهنية، ومطالبين بفرض رقابة صارمة على الطرق السريعة، وتشديد العقوبات بحق السائقين المتهورين الذين يتسببون في إزهاق الأرواح.